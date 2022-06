“Tommaso ora è libero”: l’agghiacciante frase della babysitter di Soliera

SOLIERA- Sarebbe in stato confusionale la babysitter 32enne accusata di tentato omicidio per aver fatto cadere intenzionalmente da una finestra Tommaso: il bimbo di 13 mesi che i genitori le avevano lasciato in custodia.

Una sorta di black out, quello che la donna starebbe vivendo in queste ore, tale da impedirle di ricostruire quanto accaduto durante il lungo interrogatorio di ieri, alla presenza dei carabinieri e del pm. Nel frattempo la donna resta in carcere in attesa della convalida, prevista probabilmente per venerdì.

L’immagine immacolata della giovane laureata e incensurata comincia a scricchiolare. Alcune testimonianze farebbero infatti pensare ad uno stato psicologico piuttosto precario della giovane: gravato da un forte momento di stress.

Un signora infatti, tra le prime ad accorrere, ha riferito di avere visto la baby sitter immobile davanti alla finestra e l’avrebbe sentita pronunciare solo poche parole: “Tommaso ora è libero”. Parlando con la donna delle pulizie che si trovava al primo piano.

L’avvocato della baby sitter carpigiana non esclude la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017