Bimbo gettato dalla finestra a Soliera, la tragedia inimmaginabile e la babysitter

SOLIERA – E’ successo in pieno giorno, al mattino attorno alle 10.30. Martedì un tonfo ha spezzato la quiete del zona residenziale di Soliera. L’inimmaginabile era successo: un bebè, un bambino di poco più di un anno era caduto da una finestra del secondo piano, da più di tre mesi di altezza. Il suo corpicino inerme ha rovinato sull’asfalto della strada, e lì lo ha visto un vicino che ha chiamato subito i soccorsi. Ambulanza, automedica ed elisoccorso sono arrivati velocemente. Hanno tentato una rianimazione, il cuoricino batteva ancora. Lo hanno portato in elicottero a Bologna, all’ospedale Maggiore, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Sul posto i Carabinieri, che hanno ricostruito cosa era successo. E dopo i primi accertamenti e interrogatori, è stata fermata la babysitter che al momento della tragedia era in casa con il bambino. I genitori glielo avevano affidato per andare al lavoro: sarebbe stata lei ad aver fatto cadere il bambino dall’alto, da una finestra che affaccia sul retro. Quando il bambino è caduto in casa c’era anche una donna delle pulizie, potrebbe essere stata decisiva la sua testimonianza nella ricostruzione dell’accaduto

La babysitter, italiana, 32 anni, laureata, incensurata, è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio: si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

“La mia assistita si trova in uno stato confusionale, non si rende conto di quello che è successo. E’ stato impossibile fornire una ricostruzione fattuale di quanto è successo“, commenta l’avvocata Francesca Neri, che difende la 32enne.

“La baby sitter seguiva il bambino già da qualche mese, non aveva mai dato segni di squilibrio” ha detto all’Agi ha detto la nonna del piccolo. “Siamo scioccati – ha aggiunto – è una cosa troppo brutta da raccontare. Non posso dire altro, ci sono indagini in corso“.

