Bastiglia. Adriano Pacifico è tornato a casa: “Non sapevo mi stessero cercando”

BASTIGLIA- E’ tornato a casa Adriano Pacifico: all’affetto della mamma Grazia Manuseto e del fratellino Justine che, dopo settimane di angoscia e preoccupazione, hanno potuto riabbracciarlo.

Era partito dalla sua casa di Bastiglia il 3 luglio in sella alla sua bicicletta verso la Spagna, per compiere il Cammino di Santiago. L’ultimo contatto con la madre lo aveva avuto l’11 luglio, poi più niente per due settimane.

La famiglia si mobilita immediatamente per le ricerche: la mamma si rivolge alla trasmissione “Chi l’ha visto” e si reca due volte in Francia alla ricerca del figlio. Poi martedì 26 luglio, finalmente, la Polfer rintraccia il giovane alla stazione di Ventimiglia.

“A Marsiglia: sul treno una signora mi ha riconosciuto, mi ha mostrato la mia foto sul cellulare, facendomi capire che tutti mi stavano cercando. Poi è arrivata la polizia, io nel frattempo mi sono fatto prestare un cellullare da un ragazzo e ho scritto a mia madre: ‘Sto tornando a casa”- spiega Adriano Pacifico a Il Resto del Carlino.

“Mi sono sentito molto in colpa, ancora mi sento tanto in colpa verso tutte le persone che mi vogliono bene. Sono partito per questo viaggio perché lo dovevo a me stesso. Avevo bisogno di fare questa esperienza: sono timido, pigro, era una sfida per me. Sapevo che non sarebbe stato facile, che avrei dovuto ‘mendicare’ ossia chiedere aiuto”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017