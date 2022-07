32enne di Bastiglia scomparso in Francia. Era partito per la Spagna in bicicletta

BASTIGLIA- Era partito il 3 luglio da Bastiglia a bordo della sua bicicletta, direzione Spagna- lungo il Cammino di Santiago- ma da lunedì 11 la famiglia non ha più sue notizie.

L’ultima videochiamata ai genitori Adriano, 32 bastigliese, l’ha fatta proprio l’11 luglio da un telefono che non è suo: racconta ai genitori di essere in Francia, non è ancora chiaro se a Tolone o Saint-Tropez, e di essersi fermato per riposare un pò.

Dopo questo ultimo contatto, Adriano non ha più fato sapere nulla.

La famiglia si è rivolta al noto programma Chi l’ha visto? che ha pubblicato sul sito web, nella sezione Scomparsi, la foto e le informazioni del giovane.

