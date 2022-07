Bastiglia. Adriano Pacifico rintracciato dalla Polfer a Ventimiglia

BASTIGLIA- Adriano Pacifico, 32enne di Bastiglia, è stato rintracciato alla stazione feroviaria di Ventimiglia dalla Polfer.

Il giovane era partito in bicicletta a giugno per intraprendere il cammino di Santiago, ma dall’11 luglio aveva smesso di dare sue notizie alla famiglia che, preoccupata, aveva formalizzato la denuncia di scomparsa: in seguito ritirata dalla madre dopo aver riconosciuto la firma del figlio sul registro di un ostello nel sud della Francia.

Nella mattinata di martedì 26 luglio il 32enne è stato individuato dagli agenti della polizia ferroviaria di Ventimiglia.

Il giovane è sembrato in buone condizioni fisiche e si è messo in contatto con i suoi familiari.

