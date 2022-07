Ciclismo, campionato italiano femminile: Mirandola revoca all’ultimo il contributo

MIRANDOLA- “Crediamo sia stata un’occasione persa – commenta Mauro Bega, direttore di Confesercenti Area Nord – e sinceramente non capiamo come, a pochi giorni dalla gara e dopo che l’Amministrazione di Mirandola aveva già confermato il contributo economico- così come gli altri Comun- si sia tirata indietro e non abbia più voluto contribuire economicamente per l’evento”.

Mauro Bega si riferisce alla gara ciclistica Donne Elitè/Under 23: il Campionato italiano di ciclismo su strada 2022 che ha attraversato i comuni della Bassa modenese lo scorso 26 giugno.

Per Confesercenti Area Nord il passaggio della gara ciclistica femminile è stato un evento importante che ha aiutato anche le attività commerciali del territorio: “Eventi di questo tipo sono un’opportunità per il territorio e per gli esercizi commerciali e auspichiamo che anche l’Amministrazione di Mirandola, in futuro, li sostenga anziché cambiare idea all’ultimo minuto. E’ fondamentale sostenere iniziative che vanno a contribuire al sostegno e alla valorizzazione delle attività commerciali e delle imprese dell’Area Nord”.

