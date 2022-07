“E adesso un libro: rubrica di libri”. Lezioni di chimica di Bonnie Garmus

Genere: romanzo

Il romanzo parla di femminismo negli anni in cui l’emancipazione femminile era ancora agli albori. Realizzarsi sul lavoro per una donna di quell’epoca non era per niente facile. Elisabeth, la giovane chimica protagonista, il cui talento viene per lo più sabotato, quando viene licenziata dal laboratorio in cui lavora si reinventa con determinazione e successo in tutt’altro ambito.

L’opinione

Ambientato negli anni 50, ma in qualche modo ancora attuale, fa della protagonista la portavoce di qualunque donna si sia mai sentita ostacolata, screditata o sottovalutata in ambito personale e lavorativo. Piacevolissimo per stile, trama e coinvolgimento.

Note sull’autrice

Bonnie Garmus ha lavorato come direttrice creativa e copywriter, occupandosi principalmente di tecnologia, educazione e medicina. Originaria di Seattle, ha vissuto in Svizzera e in Colombia prima di stabilirsi a Londra. “Lezioni di chimica”, in corso di pubblicazione in 34 Paesi, è stato il romanzo più conteso sul mercato internazionale del 2020. In arrivo la serie targata Apple Tv.

Curiosità

“Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì”. Sapevi che quello che hai appena letto tra le virgolette è presumibilmente il racconto più breve di tutta la letteratura universale?.

E’ dello scrittore guatemalteco Augusto Monterroso.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017