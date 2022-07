Grigliaday pork@friends: in gara anche due gruppi di Concordia e Mirandola

BONDENO- Cinque gruppi di appassionati grigliatori si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di migliori grigliatori al Grigliaday pork@friends di Bondeno.

La singolare disfida- organizzata dalla Oro Loco di Santa Bianca- avra’ luogo a Santa Bianca di Bondeno, presso le ex scuole elementari in via Centrale 20, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 luglio.

Tra i cinque gruppi di appassionati grigliatori che si sfideranno ve ne sono anche due modenesi: si tratta di Un porco a tavola di Mirandola e The Pork Brothers di Concordia sulla Secchia.

Gli altri gruppi sono: Pink Lady (squadra femminile) di Ospitale di Bondeno; Serial Griller di Bondeno; I Canarini di Canaro.

Con un costo di 15 euro si potra’ mangiare tutta la carne che si vorrà compreso pane, posate, tovagliette, piatti e una bottiglietta di acqua.

Pincini, patatine e vino invece saranno a pagamento.

Gli orari di apertura: sabato 16 dalle 19 alle 23; domenica dalle 18 alle 22.

Per info e prenotazioni contattare Loris al numero 3480083645