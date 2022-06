Decima. Torna la sagra dei Sapori di Corte Castella

DECIMA- Torna anche quest’anno la sagra dei Sapori di Corte Castella a Decima, nel bolognese in via Fossetta 1. L’appuntamento è per l’1 e il 2 e poi dal 7 al 9 luglio.

Quest’anno le proposte culinarie sono state rivoluzionate un po’: primi piatti, tigelle e crescentine con affettati misti, frittura di pesce e fritti vari. Assolutamente da non perdere le due serate a tema: venerdì 1 luglio Paella e giovedì 7 luglio l’immancabile Fiorentina.

(la prenotazione obbligatoria per entrambe le serate contattando i numeri 3393067112 o al 3296643928)

Tutte le serate saranno animate dalla musica dal vivo: i concerti si terranno anche in caso di maltempo. Il programma della sagra dei Sapori di Corte Castella Venerdì 1 luglio 1: serata a tema Paella e apertura stand gastronomico

Musica dal Vivo con LeFedrina (cover r’n’r anni ’90) Sabato 2 luglio: musica dal vivo con WILD & BENNY (unplugged anni ’80) Giovedì 7 luglio: serata a tema Fiorentina.

Musica dal vivo con Remedy Acoustic Duo (cover rock). Venerdi’ 8: musica dal vivo con Little Banda Buffo (cover Blues, Funk, Soul, R&R). Sabato 9: musica dal vivo con i Just for Now (cover a 360° e inediti).

Apertura stand gastronomico ore 20. Per info e prenotazioni:

Carlo 3393067112

Michela 3296643928

