“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Concorso Nazionale “Donna & Lavoro” – Il concorso, giunto alla decima edizione, è promosso da Eurointerim Spa – Agenzia per il Lavoro – con l’intento di dare spazio, premiare e sostenere coloro che hanno buoni progetti e valide idee a tema «Donna e Lavoro».

Per scoprire scadenza e modalità di partecipazione puoi cliccare qui:

https://www.donna-lavoro.it/concorso/

Se il lavoro non ci ama, perché pretende il nostro amore? Il lavoro non ti ama è un podcast di Siamomine, realizzato in collaborazione con minimum fax, scritto e condotto da Priscilla De Pace e Edoardo Vitale. Un’indagine in cinque puntate sul mondo del lavoro contemporaneo incentrata sul lavoro digitale, sul lavoro precario e freelance, sul lavoro creativo, cognitivo e culturale.

Tutti gli episodi li trovi qui: https://italia-podcast.it/podcast/il-lavoro-non-ti-ama

Le fabbriche del futuro? A Idrogeno green. Si trova a Castellarano, patria del distretto ceramico modenese, una delle prime aziende italiane che funzionerà al 100% ad idrogeno verde. L’uso di idrogeno verde con gas naturale, anziché con solo gas, abbatterà seduta stante le emissioni di Co2 e aprirà la strada all’utilizzo esclusivo di energia rinnovabile.

Mettere la propria professione a disposizione di tutti. Una serie di esercizi di ginnastica dolce da svolgere a casa, adatti a tutti e senza dover far ricorso ad attrezzi particolari. I video sono condotti dalla mirandolese Laura Bernaroli, Laureata in Scienze Motorie e dipendente presso la medicina dello sport dell’Ausl di Modena. Ha cominciato questa attività durante il lockdown ma le sue lezioni sono tuttora molto “viste”.

Le trovi qui: https://youtu.be/zucYIRr_xwM

