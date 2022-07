Incendio in un condominio, una ventina di intossicati a Novi

NOVI DI MODENA – LUNEDI 18 luglio verso le 19.50 decine di telefonate sono pervenute alla Sala Operativa 115 del Comando di Modena per richiedere soccorso per l’incendio di un appartamento a Novi di Modena via Fratelli Rosselli.

Le fiamme si erano sviluppate al quarto piano di un palazzo di 6 piani. Molte persone erano bloccate negli appartamenti dal fumo che aveva invaso le scale chiedevano aiuto.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre squadre, hanno attaccato l’incendio e iniziato a recuperare le persone bloccate.

Complessivamente sono una ventina quelle soccorse dai Vigili del Fuoco e affidate a sanitari 118 per accertamenti, tra loro molti i minori.

Altre trenta pare si siano poste in salvo autonomamente o con l’aiuto dei Carabinieri della locale Stazione.

Danni ingenti all’appartamento interessato e a quello soprastante. In via precauzionale, anche per il forte odore di fumo, per la notte nessun residente è stato fatto rientrare e il Comune ha predisposto l’accoglienza in una palestra.

