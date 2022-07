Medolla, senza pannoloni per un problema di competenza territoriale. L’Ausl: “Nessun rimpallo di responsabilità”

MEDOLLA – Attraverso una nota, l’Ausl di Modena interviene in risposta alla denuncia di un cittadino riguardante il fatto, che, a causa di un problema di competenza territoriale, al padre, malato di Alzheimer, residente in Sicilia ma domiciliato nel Comune di Medolla, non vengano forniti gratuitamente i pannoloni di cui necessita, come invece sarebbe previsto dal sistema sanitario nazionale

“Dopo i dovuti accertamenti e le verifiche, non è emerso nessun rimpallo di responsabilità tra l’Ausl di Modena e l’Azienda sanitaria della provincia (fuori regione) dove l’utente risulta residente. Venuta a conoscenza del disagio, la responsabile del coordinamento amministrativo protesica e integrativa si è messa subito in contatto con l’Ausl di residenza del cittadino, spiegando l’estraneità dell’Azienda USL di Modena riguardo alla gestione della fornitura degli ausili per l’assorbenza. Le attuali norme in materia, infatti, dispongono che ad occuparsene deve essere l’azienda sanitaria di residenza. In particolare, sono tre le modalità di fornitura possibili per i residenti domiciliati su tutto il territorio nazionale: consegna gestita dalla ditta aggiudicataria del contratto di fornitura; se non è prevista la consegna fuori provincia, deve essere predisposta la spedizione tramite corriere; in alternativa l’Ausl di residenza stipula uno specifico accordo con un soggetto autorizzato alla vendita nel luogo di domiciliazione. In seguito al contatto telefonico, che ha escluso problemi di competenza territoriale, l’Azienda USL di Modena ha chiesto all’Azienda sanitaria di residenza di contattare l’utente per confermare l’avvenuta presa in carico della richiesta di fornitura”.