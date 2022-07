Si perde nell’alveo del Panaro, salvato da Vigili del Fuoco

Martedì sera verso le 23.15, giungeva al 115 la chiamata di un cicloturista trentenne in difficoltà, perso nella zona del “Percorso sole” a San Damaso, a Modena.

A chiedere aiuto era una persona solita a viaggiare in bici e campeggiare nei parchi, che piantato la tenda nell’alveo del Panaro e allontanatosi dalla tenda e dalla bici, colto dal buio aveva perso orientamento e chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno avviato le ricerche ritrovandolo in un’area paludosa in prossimità del fiume verso le 2 di notte. In via precauzionale l’uomo è stato affidato a sanitari 118 per un controllo.

