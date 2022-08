Finale Emilia. A 86 anni Italo Spinelli si prepara alla terza laurea

FINALE EMILIA- Italo Spinelli, classe 1936, torna sui banchi dell’università per la terza laurea. Dopo aver ottenuto i titoli di dottore in filosofia nel 2018 e dottore in Storia nel 2021 Italo, infatti, si prepara ora per il corso di laurea in Scienze filosofiche. Sempre nella stessa università: quella di Macerata.

Una vera rivincita e una grande soddisfazione per il finalese che, da ragazzo, si era fermato alla terza media, per poi andare a lavorare.

Per tanti anni dipendente alla Fiat di Modena, la scomparsa della moglie aveva lasciato un grande vuoto nella vita dell’anziano. Che Italo ha deciso di colmare con lo studio.

Coraggio, passione e curiosità: questi gli ingredienti che hanno animato l’86enne in questi anni di studio. Durante i quali Italo ha sperimentato anche il mondo digitale cimentandosi- a causa della pandemia- con la didattica a distanza.

