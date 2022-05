Finale Emilia. Italo Spinelli premiato dal Lions: a 85 anni si prepara alla terza laurea

FINALE EMILIA- Non è mai tardi per una laurea: anzi per più di una. E il signor Italo Spinelli, di Finale Emilia, ne è la prova: a quasi 86 anni si prepara per la terza laurea, la specialistica in Filosofia. Dopo aver coseguito la prima nel 2018 all’università di Macerata e una seconda, lo scorso anno, in Storia.

Una forte passione per la conoscenza accompagnata da una grande tenacia germogliate dopo la scomparsa dell’amatissima moglie e dalla necessità di rispondere alla domanda “dov’è andata a posarsi la tua anima”?.

In occasione della Charter Night, la serata d’onore con la quale il Lions Club di Finale Emilia ha festeggiato- lo scorso 5 maggio- i 60 anni dalla sua fondazione, Italo Spinelli è stato l’ospite d’onore e il Lions gli ha consegnato il Mellow Jones Fellow: il prestigioso riconoscimento che il club attribuisce a personalità d’eccellenza.

“Il dottor Spinelli è un’eccellenza del nostro territorio- ha commentato il Lions club- ed è per tutti noi un esempio di forza e volontà. In un’inesauribile sete di conoscenza”.

