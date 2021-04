Finale Emilia, a quasi 85 anni per Italo Spinelli in arrivo la seconda laurea

FINALE EMILIA – A quasi 85 anni (li compirà a maggio), per Italo Spinelli è in arrivo la seconda laurea. Dopo essersi laureato per la prima volta, a 82 anni e dopo una vita da operaio, in Filosofia, aveva spiegato di averlo fatto per trovare risposte al dolore provato in seguito alla morte della moglie. Ora, attraverso il proprio profilo Facebook, annuncia che è in arrivo la laurea magistrale in Storia, presso l’Università di Macerata. Il 15 aprile, dunque, Spinelli discuterà, collegato da casa, la tesi dal titolo “Ricerca Storica e risorse della memoria”, che ripercorre la vita dei patrioti della Bassa modenese nel corso del 1800.

