Finale Emilia, ciclabile ex-Sefta. Osservatorio civico: “Soddisfatti dell’incontro con l’agronomo”

FINALE EMILIA- L’Osservatorio Civico “Ora tocca a noi” esprime soddisfazione dopo l’incontro con la cittadinanza- organizzato dal sindaco di Finale Claudio Poletti- che ha visto l’intervento dell’agronomo Claudio Corazzin e durante il quale è stato illustrato nel dettaglio l’intervento sulla ciclabile ex-Sefta.

“Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione nel comunicare alla cittadinanza che l’intervento previsto si svolgerà dal 22 agosto e si concluderà entro il mese di settembre. L’intervento verrà effettuato per mezzo di una pinza forestale e non di una trincia boschi, così come era inizialmente trapelato. L’invito dell’agronomo è di utilizzare questo strumento poiché permette un abbattimento puntiforme, in quanto preleva solo le parti compromesse tramite un braccio meccanico, tagliandole all’ altezza desiderata: sempre superando la siepe naturale nel quale il tronco è contenuto”- spiega l’Osservatorio- In nessun caso l’operazione dovrà provocarne il danneggiamento. Questo intervento verrà applicato agli olmi nati spontaneamente, di piccole e medie sezioni, disseccati a causa della patologia definita “Grafiosi””.

“Sono salve, quindi, le siepi spontanee di Rosa Canina, di Sambuco e i rovi di More. L’intervento comporterà per forza maggiore la chiusura della ciclabile a partire da oggi. In questo modo si interverrà correttamente sia in termini di sicurezza che di rispetto ambientale per questo meraviglioso corridoio naturale, riparo della fauna autoctona e e di tutte le forme viventi che la popolano”.

“Grazie all’intervento dell’agronomo adesso la cittadinanza ha le risposte che cercava. I nostri ringraziamenti al sindaco per il confronto e a tutte le forze di opposizione che si sono adoperate per affrontare immediatamente questa situazione. Come Osservatorio vigileremo e verificheremo che tutto si svolga come dichiarato quest’oggi- conclude l’Osservatorio Civico- Grazie a tutti i cittadini che ci hanno supportato in queste ore e che hanno manifestato insieme a noi richieste di chiarimenti e pareri di contrasto a forme di intervento invasive”.

