Finale Emilia. Quasi conclusi i lavori di ristrutturazione del Duomo

FINALE EMILIA- Si avviano verso la conclusione gli interventi strutturali al Duomo che dovrebbe riaprire al pubblico per l’inizio del 2021.

A fare il punto della situazione sui lavori è stato il periodico della parrocchia “Voce che grida”.

Dopo il ripristino del campanile l’anno scorso, sono state smontate anche le impalcature interne alla chiesa. Proseguono i lavori sulle pertinenze che si affacciano su corso Cavour e sono in fase di ultimazione altre opere interne come la levigatura dei marmi del pavimento.

Durante l’autunno verranno completati gli impianti elettrici e di riscaldamento, quelli di amplificazione e diffusione sonora, così come i sistemi antifurto.

E’ stato inoltre terminato il restauro degli apparati pittorici, degli affreschi e delle decorazioni anche se non tutte le pitture sono state ripristinate: soprattutto quelle delle navate laterali, dove alcune volte erano totalmente crollate.

A settembre sarà poi rimontato nella controfacciata il grande organo collocato: ad occuparsene sarà la ditta Mascioni della provincia di Varese che dovrà ricollocare i vari pezzi restaurati, compresi i mantici, la pedaliera e centinaia di canne.

In parallelo si procederà al restauro delle opere d’arte che erano custodite in Duomo e trasferite- a seguito del terremoto- in varie sedi.

Il mese scorso il parroco don Daniele Bernabei si è recato al Palazzo Ducale di Sassuolo per la riconsegna di sette dipinti e oggetti sacri: fra cui la grande pala con i Santi Filippo e Giacomo (opera di Giovanni Mussati) che tornerà al centro dell’abside e l’antico Crocifisso ligneo che verrà riposizionato nella prima cappella della navata di sinistra.

