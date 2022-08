Finale Emilia, trattamento anti West Nile: chiuso dal 24 al 26 agosto il parco di via Trento e Trieste

FINALE EMILIA – In seguito alla richiesta pervenuta il 22 agosto dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Comune di Finale Emilia rende noto che, al fine di contrastare la circolazione della West Nile, nei giorni 24 agosto e 2 settembre verranno eseguiti appositi trattamenti nell’area verde di via Trento e Trieste dove è presente il locale “Il Chiosco”.

In seguito al trattamento anti West Nile che verrà eseguito, è necessario – spiega l’ Amministrazione comunale di Finale Emilia – vietare l’accesso nelle aree del parco e del locale per quarantotto ore dall’intervento. Viene pertanto vietato l’accesso alle persone all’interno dell’area verde di via Trento e Trieste, in cui si trova il locale “Il Chiosco”, dalle ore 5,00 del 24 alle ore 8,00 del 26 agosto e dalle ore 5,00 del 2 alle ore 8,00 del 4 settembre 2022.