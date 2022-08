Finale Emilia, online il modulo per il censimento dei danni causati dal maltempo

FINALE EMILIA – E’ online, disponibile sul sito del Comune di Finale Emilia, il modulo per il censimento dei danni subiti a causa del maltempo che ha colpito anche il territorio comunale finalese mercoledì 17 e venerdì 19 agosto.

Si tratta – specifica l’Amministrazione comunale – di un documento che ha uno scopo esclusivamente ricognitivo e che per il momento non dà diritto ad alcun risarcimento. Servirà, invece, per definire un quadro della situazione in vista dei possibili interventi che verranno decisi a livello regionale e nazionale.

Il modulo, una volta compilato, e gli eventuali allegati sono da inviare via PEC a comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it oppure è possibile consegnarli a mano in via Monte Grappa 6, entro le 12 di venerdì 26 agosto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017