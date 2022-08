Mirandola, furto e atti vandalici alla scuola dell’infanzia “Don Riccardo Adani”

MIRANDOLA – L’Amministrazione comunale di Mirandola rende noto attraverso la propria pagina Facebook un grave atto di vandalismo, condito da furto, verificatosi nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia “Don Riccardo Adani”.

Ignoti vandali i quali, spiega il Comune, nelle giornate presumibilmente comprese tra il 15 e il 18 agosto scorsi, hanno compiuto un’effrazione, entrando nei locali della scuola dell’infanzia attraverso la scala d’emergenza sul retro della struttura per raggiungere l’ultimo piano. Sfondata la porta in legno – presumibilmente con un calcio all’altezza della maniglia – si sono introdotti nella scuola occupandola, rubando pc e tablet in dotazione alle maestre e bivaccandovi per almeno tre giorni. Messi in allarme, probabilmente dall’imminente ripresa dei lavori all’Istituto stesso o dall’incremento del passaggio di Viale della Libertà, gli intrusi abbandonavano l’edificio non prima di aver vandalizzato due aree, messo a soqquadro la cucina – vistosamente utilizzata durante la permanenza – e accantisi su di un salvadanaio a forma di porcellino – utilizzando dai bambini per la raccolta di piccole somme di denaro da inviare a due coetanei adottati rispettivamente in Eritrea ed Etiopia – rubandone il contenuto.

La direzione della scuola, dopo aver denunciato alla Polizia l’accaduto, ha provveduto ad incaricare una ditta della pulizia e di una profonda e necessaria opera di sanificazione di locali che, fra poche settimane, dovranno ospitare studenti e bambini del nido. Nella mattinata di oggi, martedì 23 agosto – l’assessora alla Cultura, Marina Marchi, accompagnata dal presidente Maurizio Cavicchioli, ha effettuato un sopralluogo alle scuole, potendo appurare il totale ripristino della struttura e il completamento delle operazioni di riordino e sanificazione.

