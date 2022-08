Ucman. Pubblicato il bando per il Servizio Civile Digitale 2022

MIRANDOLA, MEDOLLA- È stato pubblicato il bando di Servizio civile digitale 2022 per selezionare ragazze e ragazzi che intendono svolgere attività di facilitazione e formazione digitale presso i comuni di Medolla, Mirandola, Camposanto, Finale Emilia e San Possidonio.

C’è tempo fino alle ore 14 del 30 settembre 2022 per candidarsi.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso pubblico in data 3 agosto 2022 il nuovo Bando per la selezione di 2.613 giovani che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile universale digitale, di cui 8 in Unione Comuni Modenesi Area Nord .

Requisiti per partecipare:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.