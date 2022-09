A Mirandola arriva il “Memoria festival”: ecco tutte le modifiche alla viabilità

MIRANDOLA- Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si terrà a Mirandola la manifestazione “Memoria Festival”. Il festival impegnerà piazza della Costituente, piazza Ceretti, piazza Castello, via Pico, via Cavallotti e via Focherini.

Pertanto da lunedì 26 settembre- alle ore ore 07:00- piazza Costituente sarà chiusa al traffico e alla sosta per il montaggio delle strutture, garantendo comunque l’attraversamento da piazza Castello a via Verdi e lasciando liberi i parcheggi nei sottoviali. Da martedì 26 settembre sarà chiusa piazza Ceretti sempre per montaggio strutture. L’intera area della manifestazione sarà chiusa totalmente a partire dal 29 settembre. Attenzione alla segnaletica

Su via Pico, via Cavallotti e via Focherini sarà garantito l’accesso ai soli residenti e al servizio di carico scarico: giovedì 29 venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre dalle ore 06:00 alle ore 15:00.

