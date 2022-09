Alberone di Cento, fino a domenica 4 settembre va in scena la Sagra del cotechino

CENTO – Ancora protagonista sua maestà il cotechino, presso il Centro Sportivo Alberonese ad Alberone di Cento. Edizione numero 123 della sagra dedicata a questo prelibato insaccato. Lo stand gastronomico, aperto anche nella serata di ieri, venerdì 2 settembre, rimarrà in funzione fino a domenica​ 4 settembre. Questo il menù: Tris della sagra; tortellini al ragù,​ alla panna, alla boscaiola e al tartufo; Garganelli della sagra; Tortelloni di zucca al ragù; Cotechino tipico alberonese; Salamina da sugo; Grigliata mista di carne; Scaloppine e cotoletta​ al tartufo; Faraona ripiena; Tagliata rucola e frana tre a contorni e dolci al carrello. Si effettua anche servizio di asporto. Al lavoro una cinquantina di volontari. Gli eventuali utili della sagra​ serviranno per investimenti in attrezzature e attività sportive legate alla società CSA Alberonese. E’ gradita la prenotazione ai numeri 0516841994 oppure 3278628515. Mail: csalberonese@gmail.com

