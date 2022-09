Cavezzo, mercoledì 7 settembre concerto dell’Orchestra Milledita e dell’Orchestra ParlaSuonando

CAVEZZO – Mercoledì 7 settembre, a partire dalle ore 21, alla tensostruttura di Villa Giardino a Cavezzo, è in programma un concerto con i giovani musicisti dell’Orchestra Milledita e dell’Orchestra ParlaSuonando. Si recupera in questo modo – spiega l’Amministrazione comunale di Cavezzo – l’appuntamento dello scorso luglio, rimandato per maltempo, nell’ambito della programmazione di Cavezzo Estate. L’evento è in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, all’interno della quale sono nati e cresciuti questi due progetti di musica d’insieme. Ingresso libero e gratuito.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017