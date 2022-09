Degrado ex sede vigili Mirandola, Azzolini (Pd): “La Giunta non sa gestire il minimo indispensabile”

“La Giunta non sa gestire il minimo indispensabile per garantire ai suoi cittadini la giusta serenità”. Il segretario del Pd Marco Azzolini commenta così le notizie che arrivano dalla ex sede dei Vigili Urbani dove si segnalano episodi di bivacco e degrado.

Scrive Azzolini:

L’ex sede della Polizia Municipale in pieno centro storico, vittima di un attentato quando Salvini era Ministro dell’interno, dove persero la vita due persone, è lasciata al completo degrado, bivacco di sbandati. Più volte il Sindaco e la giunta hanno portato fiori sul portone di via Roma in senso di omaggio per la ricorrenza di quel tragico episodio che segnò tutta la città.

Per il resto dell’anno la situazione è fuori controllo e il tutto suona come uno sfregio alla memoria delle vittime e di tutti quelli che hanno sofferto. Questo è solo uno dei tanti troppi episodi che si ripetono in questi anni in una situazione di degrado che la nostra città non ha mai vissuto in tutta la sua storia.

E’ oramai palese che questa giunta non ha la capacità di gestire anche solo il minimo indispensabile per garantire ai suoi cittadini la giusta serenità.

Questo ennesimo episodio, dopo quello degli archivi comunali di via Montanari e la scuola materna viale Libertà, sarà oggetto di una prossima interpellanza in consiglio comunale per chiedere una volta per tutta una azione forte e risolutiva altrimenti chi non è capace di svolgere il proprio ruolo in questa giunta si faccia da parte.

A differenza di diversi esponenti dell’amministrazione comunale, il Partito Democratico porta avanti proposte e ottiene risultati: il Comando di Stazione dei Carabinieri di Mirandola passerà a Compagnia dei Carabinieri, crescerà cioè di importanza e avrà più personale.

È una buona notizia per i cittadini di Mirandola e dell’Area Nord che chiedono più sicurezza nei fatti e non solo nella propaganda della giunta leghista. È il risultato di una convergenza delle forze politiche e sicuramente del costante lavoro del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ringraziamo insieme alla ministra. La tutela della sicurezza si ottiene con passi concreti e un maggior presidio del territorio, non con l’agitazione di paure e con la politica del ‘facciamo da soli’.