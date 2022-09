Finale Emilia. Auto troppo veloci: arrivano i dossi artificiali in via Frassoni e via Albero

FINALE EMILIA- In seguito alle numerose e ripetute lamentele della popolazione residente circa il transito di veicoli a elevata velocità- in particolar modo durante le ore notturne, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale- e accertato che spesso, i conducenti dei veicoli, transitano sulle vie omettendo di regolare adeguatamente la velocità sono stati collocati in via Frassoni (all’altezza dei numeri civici 12 e 61) e in via Albero (all’altezza dei numeri civici 12 e 20) appositi rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

