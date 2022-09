Finale Emilia, tentato furto notturno al centro commerciale La Torre

FINALE EMILIA – Tentato furto, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 settembre, al centro commerciale La Torre di Finale Emilia, ai danni delle casseforti del Famila. Come riporta al “Resto del Carlino” il direttore del punto vendita, infatti, intorno alle 3.30 è stata forzata una delle porte laterali del supermercato. Una volta entrati, i malviventi si sono diretti verso l’ufficio dove hanno provato a forzare le casseforti. I ladri sono, però, stati messi in fuga dall’arrivo degli operatori dell’agenzia di vigilanza, allertati dall’allarme scattato in seguito all’intrusione nel centro commerciale. Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri di Mirandola. Grazie all’intervento di militari e vigilanza, i malviventi non hanno potuto compiere il colpo e si sono dovuti allontanare a mani vuote.

