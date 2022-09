Finale Emilia, tre open day alla scoperta della scuola di musica “Enzo Suffritti”

FINALE EMILIA – Tre giorni per scoprire l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023, conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e, se lo si desidera, iscriversi direttamente ai corsi. Sono gli open day della Scuola di Musica Enzo Suffritti di via Monte Grappa 6, sede finalese della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, in programma mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre, dalle 17.00 alle 20.00.

“L’Open Day – dice il responsabile della Scuola di Musica di Finale Emilia, Giorgio Borgatti – da sempre è un momento di festa per i bambini, per i ragazzi e le ragazze di Finale Emilia e Massa Finalese che desiderano passare un pomeriggio divertendosi con la musica, provando gli strumenti e iniziando a conoscere gli insegnanti. È però anche l’occasione, per i genitori, di valutare da vicino l’offerta formativa della nostra Scuola”.

Gli open day si rivolgono a tutte le persone interessate ad intraprendere un percorso di formazione musicale a partire dagli 8 anni, mentre per i bambini più piccoli sono definiti percorsi collettivi di “Propedeutica musicale” (per ragazzi che frequentano i primi due anni della scuola primaria), “Musica e movimento” (per bambini da 3 a 5 anni) e “Primi passi in musica” (per bimbi da 0 a 36 mesi).

“Leggere sui social degli Open Day della Scuola di Musica – spiega Patrizia Melara, assessora ai Servizi Scolastici e Bibliotecari del Comune di Finale Emilia – mi “gasa” sempre. Penso alla potenza della Musica come veicolo per suscitare sensazioni e sentimenti, all’entusiasmo dei giovani nell’accostarsi allo studio di uno strumento e se mai, successivamente, alla formazione di un gruppo musicale, realtà aggregante e ottimo metodo di impiego del tempo libero, come d’altronde ci insegna la realtà del nostro territorio. Penso anche al piacere di ritrovarsi insieme in un coro, dall’infanzia all’età adulta, come eventi recenti ci hanno dimostrato. Il venir meno dello stato di emergenza sanitaria (e ci auguriamo tutti che la ‘normalità’ perduri nel tempo) ci riconduce al piacere di suonare dal vivo, di assistere in presenza alle manifestazioni che la Scuola di Musica della Fondazione G. e C. Andreoli offre a tutto il territorio, alle attività didattiche che svolge all’interno delle scuole, con metodologie sempre all’avanguardia, attente alle buone pratiche di coinvolgimento e inclusione.”

“La Fondazione Andreoli – aggiunge l’assessora alla Cultura, Elisa Cavallini – costituisce un fiore all’occhiello per tutta l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e unisce alla presenza capillare in ogni singolo comune, la funzione di soggetto aggregatore non solo per i bambini, i ragazzi e i giovani, ma anche per persone di ogni età che desiderano avvicinarsi alla musica. Grazie alla collaborazione con le singole realtà locali per la realizzazione di progetti innovativi e di musica di insieme, e a un’offerta formativa che cresce di anno in anno, rispondendo alle esigenze del territorio (e che prevede anche l’inclusione di persone fragili a diversi livelli) la nostra Scuola di Musica costituisce un punto di riferimento culturale di altissimo livello. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi, come amministrazione comunale, di promuovere le attività della Scuola di Musica che è, a tutti gli effetti, una espressione concreta e di successo di tutti i nostri comuni”.