Funerali a Mirandola per Marinella Busoli, travolta a Concordia dalla sua auto

Funerali a Mirandola per Marinella Busoli, travolta a Concordia dalla sua auto. La donna, 71 anni, era originaria di Finale Emilia ma da tempo viveva a Mirandola. Era a Concordia per delle commissioni il giorno della tragedia, il 23 agosto scorso. Tutto era successo in via Valnemorosa: la sua Fiat 500 era stata parcheggiata davanti a un negozio, e quando Marinella ci era risalta, accortasi di una cosa da prendere fuori, era rimasta incastrata tra il mezzo e la portiera quando l’auto si è messa in moto, travolgendola. Dopo un lungo martirio in ospedale, è spirata il 9 settembre.

Marinella aveva lavorato al Cup dell’ospedale per diversi anni, lascia una figlia, Elisa, infermiera.

I funerali di Marinella Busoli si svolgeranno domani, lunedì 12 settembre, alle 15.30 presso la camera ardente dell’ospedale di Mirandola.

