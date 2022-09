Golunelli (Lega): “La Guardia di Finanza aumenta la presenza a Mirandola”

La Guardia di Finanza aumenta la presenza a Mirandola. Ne dà notizia il deputato della Lega Guglielmo Golinelli, che lancia una stoccata la Pd. Scrive Golinelli:

“E’ imbarazzante l’approssimazione demagogica con la quale il PD – che dopo la vicenda Satte mal cela un persistente imbarazzo – attacca un’Amministrazione costantemente al lavoro nonostante le molteplici difficoltà dettate dal periodo storico nel quale stiamo vivendo. Mi chiedo cosa possa c’entrare Matteo Salvini con l’episodio dell’attentato all’ex sede della Polizia Locale. Un attacco, quello di Azzolini, che invece vuole nascondere le responsabilità di un partito al quale sarebbe bastato investire nella sostituzione di una porta malandata, evitando un attentato così grave nella nostra città.



Alle invettive confuse, Azzolini poi aggiunge una dose di scarsa conoscenza delle dinamiche del territorio. Riprendendo in modo inesatto – ovviamente senza citarla – una nota che l’Amministrazione emanò nello scorso Luglio, il buon Azzolini ha confuso i Carabinieri – il cui comando stazione rimane invariato – con la Guardia di Finanza che passerà dal grado di Tenenza a quello di Compagnia. Entrando nello specifico, è quasi impossibile che un Comando di Stazione venga promosso di ben due gradi in un sol colpo tramutandosi in Compagnia.

Insomma, Azzolini prende un vero e proprio abbaglio, ma del resto approssimazione e qualunquismo sono gli unici veri punti distintivi rimasti al Partito Democratico locale e nazionale”.