Listeria, wurstel di pollo contaminati ritirati dai supermercati

MODENA- Ministero della Salute in azione dopo l’aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia dove- a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022- si sono verificati tre decessi “di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti”.

Il numero di casi nello stesso periodo- secondo l’approfondimento di un gruppo di lavoro creato appositamente per contrastare l’emergenza- sarebbero stati 66: alcuni dei quali finiti in ospedale.

C’è voluto del tempo per determinare l’esatta causa delle infezioni: in un primo momento i sospetti si erano concentrati su un formaggio, contro il quale erano partite le segnalazioni di allerta all’autorità europea che si occupa di alimenti- poi quest’estate ci sono stati alcuni sequestri di wurstel di pollo e tacchino.

Lo scorso 23 settembre- così come si legge su Repubblica- il Ministero della Salute ha diramato un comunicato nel quale ha spiegato che le verifiche del gruppo di lavoro “hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”.

La ditta “incriminata”, che produce per più aziende, “ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi e in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita”.

Gli accertamenti sulle cause della malattia non sono ancora concluse e il Ministero ha già annunciato nuove indagini su altri lotti e “su altri tipi di prodotti che potrebbero essere correlati ai casi umani”.

