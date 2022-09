L’Ucman al fianco dell’orchestra “John Lennon” al teatro Palladium di Roma

MEDOLLA- L’orchestra “John Lennon”, della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli, ha partecipato come protagonista principale alla presentazione dell’audio-libro “Le guerre di Ulisse”. L’opera, frutto della collaborazione tra il compositore e direttore d’orchestra Marco Somadossi, il professor Patrizio Bianchi e l’orchestra “John Lennon” diretta dal maestro Mirco Besutti, è stata presentata a Roma, presso il Teatro Palladium; sul palco, oltre agli autori e ai ragazzi dell’orchestra espressione dell’UCMAN, l’attore Luca Violini, che ha dato voce scenica alle parole del testo.

Viva soddisfazione viene espressa dalla presidentessa della Fondazione, Elena Malaguti: «La “John Lennon” è un’espressione artistica che rende possibile un’inclusione educativa che va al di là della retorica. L’approccio dei ragazzi con i propri compagni con abilità diverse è un punto fondante del progetto; tutti impariamo che per pianificare qualsiasi attività comune non dobbiamo pensare solo all’ “io”, alle mie esigenze, ma a quel “noi” che include le difficoltà dei miei amici e compagni di strada. E il superamento delle difficoltà del singolo divengono l’obiettivo della comunità educativa, che va oltre lo studio di uno strumento, all’esecuzione di un’opera su un palcoscenico. Anche i genitori fanno parte di questa realtà ‘generativa-sociale’, da cui tutti impariamo qualcosa. E a Roma, sotto la direzione del maestro Besutti, e con la collaborazione di tutti gli altri protagonisti, abbiamo ricevuto una lezione da parte dei ragazzi. La musica rende liberi; ma anche e soprattutto, uguali nella diversità. E mettere in musica “Le guerre di Ulisse”, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, con una guerra vera nel cuore dell’Europa, ha un valore ancora più forte, che ci deve far riflettere».

L’Unione comunale ha voluto essere presente con una delegazione di sindaci e amministratori che hanno partecipato alla presentazione, apprezzando il lavoro dei ragazzi e il valore di una istituzione come la Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli, così fortemente legata all’Unione Comuni Modenesi Area Nord.