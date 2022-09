Dal 13 settembre via agli open day nelle scuole di musica “Andreoli” dell’Area Nord

MIRANDOLA, SAN PROSPERO- Un open day in ogni scuola di musica della Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli” per scoprire l’offerta formativa del 2022-2023, conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e, se lo si desidera, iscriversi direttamente ai corsi.

È quanto accadrà a partire dal prossimo 13 settembre con l’iniziativa “Scuole Aperte”: 12 date su tutto il territorio dei nove Comuni.

Il programma degli open day

Si partirà martedì 13 e mercoledì 14 settembre (dalle ore 16.30 alle 19.30) dalla scuola di Mirandola (via Fermi 3) e si proseguirà sabato 17 e sabato 24 settembre (ore 17-22.30, nell’ambito dello Street Food Festival) a Concordia-San Possidonio, martedì 20 settembre (16.30-19.30) a Medolla, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre (17-20) a Finale Emilia, domenica 25 settembre (16.30-19.30) a Cavezzo, lunedì 26 e martedì 27 settembre (dalle 17 alle 20) a San Felice (piazza Dante 1) e a Camposanto e sabato 1° ottobre (16-19) a San Prospero.

«Da qualche anno – spiega il direttore della Fondazione, Mirco Besutti – organizziamo gli open day per dare la possibilità a ragazzi e genitori di soddisfare ogni curiosità e di fare scelte più consapevoli sugli strumenti che andranno a scegliere. Questi momenti sono anche occasioni di visitare le sedi della Scuola e conoscere di persona i docenti, instaurare un contatto personale, che a noi preme molto».

Gli open day si rivolgono a tutte le persone interessate a intraprendere un percorso di formazione musicale dagli 8 anni in avanti, mentre per i bambini più piccoli sono definiti percorsi collettivi di “Propedeutica musicale” (per ragazzi nei primi due anni della scuola primaria), “Musica e movimento” (per bambini da 3 a 5 anni) e “Primi passi in musica” (per bimbi da 0 a 36 mesi).

Proseguono intanto le iscrizioni ai corsi che dall’anno scorso avvengono esclusivamente tramite il sito Internet, con un’interfaccia semplice e intuitiva. Si tratta di un passo avanti importante, che consente alla Scuola di rimanere aggiornata e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza. Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Sul registro si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette con carta di credito.

Sempre sul sito Internet della Fondazione è stato pubblicato il bando per 30 borse di studio (10 delle quali finanziate dalla Fondazione Donor Italia onlus) per allievi in disagiate condizioni economiche. Per sottoporre la propria candidatura c’è tempo fino a martedì 20 settembre 2022.

Per info e contatti è possibile visitare il sito web della scuola oppure contattare il numero 3479001198.