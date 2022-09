San Prospero, previste per il 21 settembre le camminate sonore “Di bocca in bocca”

SAN PROSPERO- In seguito al rinvio del progetto “Di bocca in bocca”, originariamente previsto a San Prospero per l’8 settembre, l’evento sarà recuperato mercoledì 21 settembre alle ore 18.30.

Si tratta di un progetto di camminate sonore organizzate presso i comuni dell’Area Nord dal Collettivo Amigdala, in collaborazione con il Centro Documentazione Sisma Emilia 2012 e l’Istituto Storico di Modena. Partendo dal Piazzale del Municipio di San Prospero, in via Pace 2, i partecipanti ripercorreranno i luoghi più significativi di San Prospero legati al sisma del 2012, ascoltando attraverso casse acustiche portatili un testo originale sul tema della perdita, della memoria e di un paesaggio trasformato. Nella registrazione saranno presenti anche interviste a persone che hanno vissuto in prima persona l’emergenza e hanno affrontato in modi diversi le conseguenze materiali ed emotive del terremoto. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotare telefonando al numero 059906010, oppure

scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sanprospero.mo.it. Seguiranno altri incontri per ricordare il terremoto emiliano. Domenica 2 ottobre avrà luogo un percorso cicloturistico per le vie di San Prospero e delle frazioni, con partenza alle ore 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00 da via Viazza, nella zona antistante alla chiesa di San Prospero. Chi desidera partecipare è tenuto a prenotare scrivendo a progetto.tp@gmail.com o telefonando al numero 3317487202. Si prosegue sabato 8 ottobre con visite a Villa Tusini a partire dalle ore 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00 e sabato 15 ottobre con visite guidate alla chiesa di Staggia alle ore 10.00 e 11.00. Queste due iniziative fanno parte del ciclo “Cantieri Aperti 2022 – Visite guidate nei luoghi della ricostruzione”, per partecipare è obbligatorio prenotare presso la Biblioteca comunale (059906010, biblioteca@comune.sanprospero.mo.it).

