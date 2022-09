Videogiochi e inclusività. Anffas Mirandola “sbarca” al Modena Nerd

MIRANDOLA- Sabato 10 e domenica 11 settembre Anffas Mirandola sarà presente al Modena Nerd- presso lo stand di Gamers Arena- per presentare il progetto pilota “Videogame”.

Alle 13:30 di domenica l’educatrice responsabile Elena Bignardi descriverà tutti gli obiettivi, la finalità e il perché di tale progetto.

Il progetto

L’incontro tra Anffas Mirandola e Gamers Arena ha dato vita a questo progetto pilota che, attraverso le metodologie e le dinamiche di gioco, vuole essere una risorsa nell’ambito dell’educazione non formale e dell’inclusione sociale.

Destinatari del progetto sono le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo che limitano parzialmente o

gravemente l’autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana Gli obiettivi del progetto Il Progetto prevede l’utilizzo del gioco come strumento per favorire:

1. la creazione di occasioni virtuose per avviare relazioni positive tra i partecipanti

2. una sensibilizzazione all’inclusione sociale attraverso il gioco

3. formare al problem solving attraverso le strategie di gioco stimolando la percezione del problema

e la memoria

4. formare ad un corretto e misurato uso del gioco

5. attivare percorsi di collaborazione e sana competizione

6. formare ad un accesso democratico e ad un uso etico degli strumenti digitali .

7. formare e supportare le Famiglie, altre Associazioni e Caregivers a supportare i Ragazzi in uso corretto di questi strumenti e alle tutele per preservarli dai pericoli della rete.

Planning e attività del progetto

1. ALLESTIMENTO DI UN’AREA GAMING

Creare un’area dedicata distinta da quelle in cui si svolgono altre attività per creare una consapevolezza ad un uso misurato. Nella Sede di Cavezzo è stata allestita un’area con 4 Playstation e 2 Nintendo Switch, e una postazione Kinect per i giochi di movimento, date in usufrutto da Gamers Arena.

2. FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI SUL CORRETTO UTILIZZO DEI VIDEOGAMES

Definire un percorso di Formazione specifico con una Programmazione sugli obiettivi definiti in base ai partecipanti, al fine di poterne misurare i risultati. In ANFFAS MIRANDOLA, sono stati organizzati degli incontri con cadenza settimanale alla

presenza di un’educatrice e due esperti di gioco, per insegnare ai ragazzi, a piccolo gruppo, a giocare in modo corretto. Ogni settimana si è potuto percepire in ogni ragazzo un miglioramento sia in termini di gestione delle relazioni tra i ragazzi che

relativamente a un potenziamento delle loro capacità rispetto alle abilità di gioco acquisite in termini di comportamenti corretti di gioco.

3. L’ACCESSIBILITA’ AL GAMING

Attraverso l’utilizzo di joystick particolari, dotati di sensori di movimento è intenzione di Anffas permettere all’accessibilità ai giochi a tutti i ragazzi.

4. ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DI GIOCO IN PRESENZA INCLUSIVI

L’organizzazione di momenti ludici che coinvolgono ragazzi diversamente abili e normodotati coinvolgendo altre Realtà creano l’occasione di conoscersi e misurarsi alla pari e rendere visibili le abilità e le capacità di tutti.

5. PARENT COACHING: FORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Sono previsti momenti di formazione per aiutare i genitori e i famigliari a imparare le modalità per un utilizzo corretto di questi strumenti e della rete,

6. FARE RETE IN UN OBIETTIVO COMUNE

E’ desiderio di Anffas Mirandola con questo Progetto pilota, di coinvolgere altre Anffas o Associazioni, esportando il progetto e creando interazioni tra tutti i ragazzi e le famiglie di ANFFAS: creando delle occasioni di riferimento (tornei annuali) tra tutte le realtà coinvolte.

7. ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI IN PRESENZA TRA I GIOCATORI CONOSCIUTI ON LINE

Dopo aver sperimentato il gioco o i tornei on line con i membri di altre Associazioni, in un contesto protetto e organizzato, la volontà è di concretizzare le relazioni nate virtualmente, creando dei momenti di vero e proprio incontro. Questo permetterà di ampliare le conoscenze di ogni giocatore e lo sguardo sul mondo.

