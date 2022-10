Concordia, ecco il programma completo della fiera di Ognissanti

GIOVEDÍ 27 OTTOBRE

IL TURISMO, DALLE PAROLE AI FATTI

Come sfruttare le opportunità dei flussi di visitatori: esperienze e suggerimenti.

Con Gianluca Diegoli, co-founder di Digital Update

CNA Concordia, ore 18:30 – Via Mazzini, 68



SABATO 29 OTTOBREASPETTANDO HALLOWEEN

Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Luisa Quaglia

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.concordia.mo.it

Biblioteca comunale, Via per San Possidonio 1, ore 10:00



LUNEDÍ 31 OTTOBRE

DOLCETTO O SCHERZETTO?

Spettacoli per bambini e bambine, stand gastronomico e aperitivo Way in una piazza allestita in stile Halloween. E alle 18:00 i negozi aderenti appositamente addobbati accolgono i “mostruosi” clienti per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” di Halloween

Piazza della Repubblica, dalle ore 16:30

HALLOWEEN PARTY

Serata di intrattenimento per ragazze/i dalla prima media alla seconda superiore

Info e prenotazioni, World Child, Fatima: numero 3270461993

MARTEDÍ 1 NOVEMBRE

INAUGURAZIONE DELLA FIERA D’OGNISSANTI

Cerimonia inaugurale con il Sindaco Luca Prandini e il Deputato della Repubblica Andrea De maria. A seguire sfilata tra gli stand con le musiche della Filarmonica “Giustino Diazzi” e arrivo in Piazza Borellini per aperitivo offerto da Pro Loco Concordia.

Piazza della Repubblica, ore 10.30

PERFORMANCE DI STREET ART

Giovani street artist si esibiscono in un live show consentendo al pubblico di assistere in diretta allo sviluppo delle opere

Piazza Gina Borellini, dalle ore 11:00 alle ore 16:00

DI LUCE E DI FUOCO

Spettacolo di giocoleria circense con strumenti a led e fiamme. A cura di RG Spettacoli

Piazza Gina Borellini, ore 17:00

APERITIVO WAY

Spazio Giovani con la musica proposta dai ragazzi dell’associazioni Way

Piazza Gina Borellini, dalle ore 17:00

MOSTRA “AMBIENTE, CLIMA, FUTURO”

A cura di FIAF e Club Fotografico Fotografi Seriali

Per l’intera giornata di Fiera

MOMENTI DI FIERA… LO SGUARDO IN GIOCO

Maratona fotografica per raccontare la vita della Fiera d’Ognissanti

A cura del Club Fotografico Fotografi Seriali

GIOVEDÍ 3 NOVEMBRE

LA SCUOLA DI MUSICA SI RACCONTA

Presentazione dell’analisi di impatto sociale della Fondazione scuola di musica Andreoli e concerto dell’Orchestra ParlaSuonando che presenta il progetto musicale “La fiaba”

Sala polivalente della scuola secondaria di I° grado Zanoni



DAL 28 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE

LUNA PARK

Giostre, attrazioni, giochi per bambini e ragazzi

Parco Fiera di via della Protezione Civile