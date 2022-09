Calcio, in Eccellenza secondo ko per La Pieve Nonantola. In Coppa bene San Felice e Quarantolese

di Simone Guandalini – E’ stato un weekend ricco di appuntamenti quello conclusosi oggi per le squadre della Bassa impegnate nei campionati e nelle coppe dilettanti.

In Eccellenza, è arrivato il secondo ko consecutivo per una Pieve Nonantola che sta pagando lo scotto della nuova categoria nelle prime giornate del Girone A. Dopo il ko casalingo all’esordio contro il Colorno, infatti, per i granata è arrivata la sconfitta esterna nel derby contro la Virtus Castelfranco (2-1): non è bastato alla Pieve Nonantola il vantaggio firmato Guerzoni sul finire del primo tempo. Nella ripresa Zito e Bertetti hanno ribaltato il risultato, consegnando la vittoria alla Virtus Castelfranco.

In Coppa Italia Minetti, invece, bene Quarantolese e San Felice, che si sono imposte, rispettivamente 4-1 e 0-1, in casa contro il Casumaro e sul campo del Casalgrande. Al San Felice del neotecnico Molinari è bastata una rete di Agazzani in avvio di gara, mentre per la Quarantolose sono andati a segno Palmieri, Mambrini e Cavicchioli con una doppietta. Si è arresa solo ai rigori, invece, la Virtus Camposanto, contro l’Atletic Cdr Mutina, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-2: per la formazione della Bassa modenese (sconfitta 7-6 dopo i penalty) in gol Montorsi e Tammaro. Ko anche per il Cavezzo, sconfitto in casa dal Fabbrico, col punteggio di 0-1.

In Coppa Emilia di Prima Categoria, bene Solarese e Ravarino, che hanno superato, rispettivamente 0-3 e 1-2, entrambe in trasferta, Gaggio e Colombaro. Per la Solarese, a bersaglio Ferraguti, Dondi e Ferraresi, per il Ravarino decidono il match le reti di Generali e Provenzano. Ko, invece, Pol. Nonantola e Solierese, che devono arrendersi, entrambe col pesante punteggio di 0-3, a Maranello e United Carpi.

In Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria, poi, successi per Junior Finale (2-0 al Carpine), Mirandolese (3-2 contro il Cabassi Union Carpi) e Medolla (6-3 contro il Baracca Beach). Ancora in campo Vis San Prospero e Rivara, che si affrontano in un derby della Bassa e la Sanmartinese, impegnata contro il Campogalliano.

In Coppa Ghirlandina Modena, infine, la Robur La Pieve supera 2-1 il Concordia, mentre la Novese batte 5-0 la Gino Nasi. Limidi ko ai rigori contro il 4 Ville.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 2:

Agazzanese – Vignolese 1907 2-0

Anzolavino Calcio – Arcetana 1-1

Castellana Fontana – Boretto 2-2

Colorno – Castelvetro 2-1

Fidentina – Campagnola 2-3

Modenese – Borgo San Donnino 3-7

Nibbiano&Valtidone – Rolo 3-0

Piccardo Traversetolo – Real Formigine 0-2

Sasso Marconi – Cittadella Vis Modena 1-2

Virtus Castelfranco – La Pieve Nonantola 2-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 6

Campagnola 6

Cittadella Vis Modena 6

Colorno 6

Virtus Castelfranco 6

Agazzanese 4

Real Formigine 4

Nibbiano&Valtidone 3

Castelvetro 3

Piccardo Traversetolo 3

Rolo 3

Fidentina 1

Boretto 1

Arcetana 1

Anzolavino Calcio 1

Vignolese 1907 1

Castellana Fontana 1

La Pieve Nonantola 0

Sasso Marconi 0

Modenese Calcio 0

Coppa Italia Minetti, risultati primo turno (squadre della Bassa modenese):

Atletic Cdr Mutina – Virtus Camposanto 7-6 d.c.r.

Quarantolese – Casumaro 4-1

Casalgrande – San Felice 0-1

Cavezzo – Fabbrico 0-1

Coppa Emilia Prima Categoria, risultati primo turno (squadre della Bassa modenese):

Colombaro – Ravarino 1-2

Gaggio – Polisportiva Solarese 0-3

Pol. Nonantola – Maranello Sportiva 0-3

Solierese – United Carpi 0-3

Coppa Emilia Seconda Categoria, risultati primo turno (squadre della Bassa modenese):

Carpine 1954 – Junior Finale 0-2

Medolla – Baracca Beach 6-3

Mirandolese Folgore Club – Cabassi Union Carpi 3-2

Domenica 4 settembre, ore 18.30:

Sanmartinese – Campogalliano

Vis San Prospero – Rivara

Coppa Ghirlandina Terza Categoria, risultati primo turno (squadre della Bassa modenese):

Centro Polivalente Limidi – 4 Ville APS 3-4 d.c.r.

Novese – Gino Nasi 5-0

Robur La Pieve – Concordia Calcio 2-1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017