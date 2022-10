Finale Emilia, il liceo Morandi compie (e festeggia) 70 anni

FINALE EMILIA- Sabato 8 ottobre alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del 70° anno scolastico del liceo Morandi di Finale Emilia: i festeggiamenti hanno avuto inizio nello scorso aprile, con la mostra “La scuola dei profosauri: strumenti didattici in via d’estinzione” che ha consentito non solo a studenti e a docenti del Morandi, ma a tutta la cittadinanza, di ripercorrere la storia del Liceo e proseguiranno durante tutto l’anno scolastico appena avviato.

Sabato 8 ottobre in Aula Magna, insieme alle autorità locali, ad alcuni ex dirigenti ed ex docenti, alla presenza del Comitato studentesco, il liceo Morandi inaugurerà ufficialmente questo anno di celebrazioni nel corso del quale il passato e il presente spesso saranno chiamati a ritrovarsi e a confrontarsi. Il dottor Michele Vanzini, psicologo, condividerà con gli studenti e con i presenti alcune idee su come vivere oggi la scuola. La conclusione dell’incontro sarà dedicata al ricordo dell’ingegnera Antonia Terzi, ex studentessa del Liceo scomparsa un anno fa, a cui sarà dedicato l’edificio in cui sono collocati i laboratori. L’ex preside Moretti e il giornalista Leo Turrini ripercorreranno la sua storia, fonte di ispirazione studenti e studentesse. L’incontro si concluderà con un momento conviviale.

