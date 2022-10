Finale Emilia, il liceo “Morandi” celebra i 70 anni con l’inaugurazione del nuovo anno scolastico

FINALE EMILIA – Lo scorso sabato 8 ottobre, si è svolta presso il Liceo Scientifico “Morando Morandi” di Finale Emilia l’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/23. Hanno partecipato i membri del Consiglio d’istituto, i ragazzi del Comitato studentesco, i docenti attuali e numerosi ex docenti che continuano a sentirsi parte della comunità scolastica del Morandi.

Dopo la mostra “La scuola dei profosauri”, con cui si è concluso il precedente anno scolastico, proseguono i festeggiamenti del settantesimo anniversario di una scuola che ha dato vita ad una vera e propria famiglia che, ogni anno, studente dopo studente, docente dopo docente, si amplia sempre di più: in aula magna sabato mattina c’erano il liceo di ieri e quello di oggi.

“Durante questo momento di celebrazione – spiegano i rappresentanti d’Istituto Aurora Di Benedetto e Federico Guerzoni – abbiamo avuto il piacere di ascoltare gli interventi dell’attuale dirigente Roberta Vincini, del presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei e del sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti; successivamente ha preso la parola lo storico Preside del liceo, Umberto Moretti, che dopo i suoi vent’anni di dirigenza, assieme ad un’altra ex dirigente Cristina Pederzini, ne ha raccontato la nascita e la storia fino ai giorni nostri, portando l’augurio di un buon proseguimento alla dirigente, ai docenti e agli studenti.

È giunto poi il momento del significativo intervento dello psicologo Michele Vanzini, il quale ha raccontato ai presenti il “come” e il “perché” vale la pena vivere la scuola oggi; l’incontro si è concluso con l’intervento commemorativo dell’ex dirigente Moretti e del giornalista Leo Turrini, che hanno ricordato con onore la brillante ex studentessa del Liceo e ingegnere Antonia Terzi, deceduta nell’ottobre 2021 a causa di un tragico incidente stradale: la prima donna al mondo che abbia mai lavorato per le scuderie della Ferrari e della Williams e una vera e propria ispirazione per le giovani donne del presente. Terminato l’incontro in aula magna con i saluti della Dirigente, i laboratori del Corpo C del Morandi sono stati intitolati all’ex studentessa Antonia Terzi e, infine, un momento conviviale ha chiuso una giornata ricca di emozioni e di ricordi per un Liceo che ha ancora tante storie da raccontare. A tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto, rinnoviamo la nostra gratitudine poiché hanno permesso a noi, studenti di oggi, di approfondire il cammino che il nostro Liceo ha compiuto fino a qui, e hanno stimolato un impegno da parte nostra sempre maggiore verso le sfide che ci attendono e che siamo desiderosi di affrontare”.