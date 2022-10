“Leggetevi forte” torna a Bastiglia con un doppio appuntamento

BASTIGLIA- L’edizione 2022 della rassegna Leggetevi forte dedicata alle narrazioni e rivolta a bambini e famiglie, promossa dal Sistema bibliotecario di Castelfranco Emilia e Nonantola per diffondere il piacere della lettura, propone due incontri a Bastiglia.

sabato 22 ottobre, alle ore 11: Leo Merati e Alice Ruggero dell’ Si cominciaalle ore 11: Leo Merati e Alice Ruggero dell’ associazione QB QuantoBasta portano alla Sala Centopassi la performance “Bella storia! Narrare con il corpo”. A partire dalla lettura de “La sedia blu” di Claude Boujon, dove Brusolo e Botolo a spasso nel deserto scoprono che una sedia può trasformarsi in quello che preferiscono, un attore e una danzatrice giocano a trasformare le parole attraverso il corpo e il corpo attraverso le parole.

La seconda data in rassegna è sabato 12 novembre, quando alle ore 11 in Sala Centopassi Daniela Pederzoli, traduttrice di inbook e formatrice in CAA, guiderà i presenti alla scoperta dei testi scritti in simboli nell’iniziativa “Leggiamo in-sieme gli in-book”.

I testi scritti in simboli favoriscono lo sviluppo del linguaggio e dei prerequisiti per la letto-scrittura: l’incontro con Pederzoli – rivolto non solo a famiglie e bambini, ma anche a educatori e insegnanti – sono un’occasione per conoscere le modalità di utilizzo di questi libri inclusivi.