Mirandola, doppia trasferta per l’Acetificio Mengazzoli

MIRANDOLA- Doppio impegno per l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola. Dall’8 al 10 ottobre sarà alla decima edizione di Milano Golosa, per poi volare a Parigi dove- dal 15 al 19 ottobre- sarà al SIAL, il Salone Internazionale dell’Alimentazione.

In entrambi gli appuntamenti, l’Acetificio Mengazzoli punterà su un mix fatto di tradizione e di innovazione di prodotto. Per la tradizione, non poteva non presentare il proprio Aceto Balsamico di Modena IGP, gli aceti di vino e gli aceti biologici.

Più originali e innovativi, invece, il balsamico di mela Amea, l’aceto da grattugiare Parpaccio, gli Acidulati World of Taste, le creme di balsamico, ma anche la nuova maionese senza uova con alga dulse o con alga spirulina e alga nori.

Tutti prodotti che saranno sicuramente capaci di attirare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale.

Al SIAL l’Acetificio Mengazzoli parteciperà all’interno della collettiva della rete di imprese “Il buon Gusto Italiano”, formata da una ventina di aziende e fondata nel 2016 con lo scopo di riunire le eccellenze agroalimentari italiane.

Obiettivo della rete: migliorare la posizione competitiva delle singole aziende sui mercati internazionali, promuovendone l’immagine e l’alta qualità dei prodotti, sfruttando e consolidando sinergie a livello produttivo, commerciale e distributivo.

Milano Golosa è la kermesse ideata e curata dal noto giornalista gastronomico Davide Paolini. Alla parte espositiva si affiancano eventi, show cooking e degustazioni con protagonisti le migliori produzioni italiane di nicchia, con chicche spesso inedite.

L’intento è di far provare ai visitatori esperienze gastronomiche complete e far conoscere nuove tendenze e curiosità che ruotano attorno alla cucina nazionale.

Il SIAL presenta il meglio dell’innovazione agroalimentare mondiale. È quindi un appuntamento biennale imperdibile per i professionisti del settore food & beverage, come dimostrano i numeri dell’ultima edizione: 7000 espositori provenienti da 119 Paesi e oltre 300.000 visitatori.