Finale Emilia, la Casoni vola a Berlino per il “Bar Convent Berlin”

FINALE EMILIA- L’antica distilleria e fabbrica di liquori Casoni parteciperà al al Bar Convent Berlin: la più grande fiera per l’industria del bar e delle bevande che si terrà dal 10 al 12 ottobre a Berlino, quest’anno nella nuova location della zona fieristica, alla quale parteciperanno i più grandi produttori di spirits e bevande del mondo provenienti da più di 80 Paesi.

Il ritorno in presenza sarà per l’azienda leader nella produzione di liquori e distillati dal 1814 un’ottima opportunità per incontrare nuovamente i propri clienti e consumatori dopo oltre due anni di pausa dovuta alla pandemia.

“Siamo emozionati di potere partecipare finalmente in presenza per condividere le novità e i trend di consumo di un settore sempre in evoluzione come quello degli spirits. Ma soprattutto, la Fiera berlinese per noi sarà l’occasione per accogliere clienti, distributori e rappresentanti di tutto il mondo”- ha dichiarato il Roberto Galantini, direttore commerciale Casoni.

Una vetrina imprescindibile per chi, come Casoni, basa la sua filosofia sull’importanza della convivialità e dei momenti di condivisione. L’azienda finalese coglierà l’opportunità per stringere nuove alleanze commerciali e per fare conoscere la qualità e versatilità della sua gamma di Spirits, tra cui l’Amaro del Ciclista e il Gin Tabar.

“Accoglieremo i nostri ospiti offrendo loro cocktails firmati da diversi guest bartender di fama internazionale, che si alterneranno dietro i nostri banconi, tra cui Marian Beke dal The Gibson di Londra. Un’opportunità unica per illustrare la qualità, la ricettabilità e gli innumerevoli momenti di consumo dei nostri Spirits.”- ha annunciato Galantini.

I prodotti Casoni sono completamente naturali: derivati da infusioni e distillazioni di erbe locali e frutti. L’utilizzo di materie prime di qualità eccellente insieme alla volontà di sperimentare nuove combinazioni ha portato Casoni ad avere oltre 100 infusi per 450 referenze, accomunate dal sapore genuino ed irrepetibile.

L’area dedicata a Casoni sarà inoltre uno spazio per conoscere i valori dell’azienda e la sua storia. Da oltre 200 anni, Casoni tramanda di generazione in generazione la sua tradizione plurisecolare, la passione, l’innovazione. Così la famiglia Casoni ha saputo trasformare l’azienda artigianale in un’impresa protagonista del mercato della produzione di liquori e distillati, in Italia e nel mondo.

Con la sua presenza al Bar Convent Berlin, il Gruppo Casoni vuole consolidare la propria crescita nel mercato estero e confermare l’interesse nel proseguire la strategia di espansione.