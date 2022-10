Open day, orientamento e formazione: tutte le proposte del liceo Morandi di Finale Emilia

FINALE EMILIA- Anche quest’anno il liceo Morando Morandi di Finale Emilia propone diverse attività di orientamento agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado interessate ai diversi percorsi di studio dell’istituto.

Considerato il momento di rinascita dalle condizioni di emergenza sanitaria che tutti abbiamo vissuto negli ultimi anni, pur

continuando a garantire come sempre la sicurezza della comunità coinvolta, il liceo Morandi si sente finalmente pronto per proporre le attività di orientamento in entrata di nuovo in presenza.

Queste le iniziative di orientamento e formazione proposte dal liceo finalese, con l’obiettivo di fornire a studenti e famiglie tutti gli strumenti per capire quale possa essere la vita scolastica al Morandi:

Il Salone dell’Orientamento del distretto di Mirandola, previsto per sabato 19 novembre 2022 dalle 15.30 alle 18.30.

Due Open Days, dalle 19.00 alle 21.00, durante i quali verranno illustrate prima le caratteristiche generali dell’Istituto, per poi dividersi in diverse aule dove i coordinatori di Indirizzo presenteranno le peculiarità di ciascun corso di studi- supportati da docenti di altre discipline- in modo da illustrare nel dettaglio le diverse aree disciplinari.

La presenza di alcuni studenti particolarmente meritevoli sarà di aiuto nel rispondere a domande dirette da parte di genitori e alunni interessati ad iscriversi.

Verranno inoltre presentate alcune attività fondanti di ciascun indirizzo, come iniziative di supporto allo studio, uscite didattiche e progetti particolarmente significativi.

I due open day sono previsti per mercoledì 30 novembre per gli indirizzi Scienze umane, Economico sociale e Linguistico e lunedì 5 dicembre per gli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate e Chimico Biologico.

L’ultimo appuntamento è per domenica 15 gennaio 2023– dalle 9.30 alle 12.00- con il Tour del Morandi, per riaprire le

porte a chi sente ancora la necessità di visitare l’Istituto, porre qualche domanda e confrontarsi prima della scelta decisiva.

Oltre a tutto questo, il liceo Morandi implementa l’offerta di orientamento con tre altre attività: