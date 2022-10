Terminati i lavori di restauro all’istituto Venturi

MODENA- All’istituto d’arte Venturi di via Belle Arti, sono conclusi i lavori di restauro degli intonaci, dei tinteggi e degli stucchi della facciata principale nonché del relativo portico di ingresso, oltre al restauro del cortile interno “ad esedra”, centro dell’intero complesso monumentale e scolastico, riaperto qualche settimana fa.

Oltre a questi interventi si è concluso anche quello strutturale, a seguito dei danneggiamenti subiti dal fabbricato con il sisma del maggio 2012.

In particolare lavori hanno riguardano il rafforzamento dei solai di copertura attraverso il consolidamento della struttura con il parziale rifacimento della copertura lignea, la creazione di un sistema di controventi e la messa in opera di una cordolatura metallica in sommità alle murature dei sottotetti.

Tutte le opere sono state eseguite in raccordo con la soprintendenza ai beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, che ha provveduto ad effettuare sopralluoghi fornendo importanti indicazioni sulle metodologie da adottare durante le lavorazioni.

I lavori, che complessivamente hanno comportato un investimento di circa un milione di euro, sono state eseguite dalla ditta Edilcostruzioni srl di Teramo con la direzione lavori della Provincia di Modena.

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.