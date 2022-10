Terza Categoria: Limidi – Robur La Pieve, Novese sul campo della Cortilese

di Simone Guandalini – Dopo l’inaspettata sconfitta sul campo della Gino Nasi arrivata nell’ultimo turno, il Limidi proverà a riconquistare il primo posto, sottrattogli dalla San Francesco Smile nel sesto turno di campionato del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Il Limidi ospiterà una Robur La Pieve reduce dal successo interno per 3-2 contro il Circolo Rinascita. Nella altre gare del girone, proverà a dare seguito alla prima vittoria stagionale, ottenuta domenica scorsa sul campo del San Vito (1-2), il Concordia, che ospiterà, però, il 4 Ville, secondo in classifica a pari merito con Limidi, San Paolo e Polisportiva Cognentese a – 1 dalla vetta. Trasferta sul campo della Cortilese, infine, per la Novese, ancora alla ricerca del primo successo stagionale e penultima in graduatoria a quota 2 punti.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 6 (domenica 16 ottobre, ore 15.30):

Circolo Rinascita – Polisportiva Union 81

Concordia Calcio – 4 Ville APS

Cortilese – Novese

Magreta – San Vito

San Paolo – Polisportiva Cognentese

Domenica 16 ottobre, ore 18:

San Francesco Smile – Gino Nasi

Martedì 18 ottobre, ore 20.30:

Centro Polivalente Limidi – Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 11

Centro Polivalente Limidi 10

San Paolo 10

Polisportiva Cognentese 10

4 Ville APS 10

Magreta 8

Cortilese 7

Robur La Pieve 7

Gino Nasi 7

Polisportiva Union 81 6

Circolo Rinascita 4

Concordia Calcio 4

Novese 2

San Vito 1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017