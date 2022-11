Baby gang Finale Emilia, dopo gli arresti Comune e scuola preparano il reinserimento dei minori

FINALE EMILIA – Rafforzamento della Polizia locale, con aumento dell’organico e una migliore disposizione degli ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro investigativo che ha permesso di individuare e mettere in stato di fermo gli autori di numerosi atti di violenza gratuita e piccoli furti. In tre, tutti tra i 15 e i 16 anni, sono stati arrestati e messi ai domiciliari dopo la serie di rapine ai danni di ragazzi coetanei e più piccoli, ai quali sottraevano telefonini, denaro e capi d’abbigliamento. E non solo: causavano risse e sbeffeggiavano gli adulti

“La nostra gratitudine va in particolare ai Carabinieri di Finale Emilia – ha detto Poletti commentando gli arresti – con loro e la nostra polizia locale stiamo lavorando per un miglior presidio del territorio. Aumenteremo le telecamere e miglioreremo l’illuminazione pubblica delle zone a rischio. Sarà importante anche il lavoro dei servizi sociali che, insieme alle scuole, si occuperanno del reinserimento dei minori coinvolti”

