Baby gang a Finale Emilia, tre giovani denunciati per le rapine in serie dei giorni scorsi

FINALE EMILIA – L’intensificarsi dei controlli, dopo l’ondata di rapine in serie avvenuta nello scorso weekend, annunciato nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri ha portato immediatamente ad alcuni risultati. Sono stati, infatti, denunciati tre giovanissimi per le sei rapine avvenute lo scorso fine settimana a Finale Emilia: i Carabinieri – si legge, però, sulla “Gazzetta di Modena” – non hanno potuto arrestare i presunti responsabili in quanto non ci sarebbero certezze assolute sullo loro responsabilità tali da reggere ad un fermo indiziario. Si tratterebbe di tre giovani di origine magrebina residenti tra il ferrarese e la Bassa modenese. Oltre alla denuncia a loro carico, i Carabinieri hanno, invece, potuto sequestrare il motorino, risultato rubato, con cui i giovani si sarebbero spostati per compiere le rapine, mezzo utilizzato anche per la fuga dopo i furti.

