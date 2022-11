Baby gang a Finale Emilia, Pd: “Stare zitti non risolve la situazione”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, il Pd di Finale Emilia e Massa Finalese interviene in merito alle numerose aggressioni e rapine verificatesi nei giorni scorsi nei parchi cittadini e annuncia la presentazione di un’interrogazione sul tema rivolta alla Giunta comunale finalese.

“La nostra comunità viene purtroppo scossa da eventi di bullismo e vandalismo, perpetrati da giovani cittadini, e stare zitti non risolve la soluzione. I vandali e i bulli si fanno forza del silenzio della comunità. Noi in silenzio non ci stiamo, e denunciamo con forza questo problema che l’Amministrazione è chiamata ad affrontare. Per questo proponiamo la seguente interrogazione nella quale chiediamo alla giunta in che modo si possano richiedere allo stato ulteriori mezzi per contrastare un fenomeno oramai in costante aumento. Nella nostra comunità non ci deve essere posto per atti di violenza, e perciò il nostro impegno per arginare e debellare questi comportamenti nocivi non verrà mai meno”.