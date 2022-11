Grosso cinghiale nella zona tra Concordia e Basso mantovano: ha aggredito un 92enne

CONCORDIA, SAN GIOVANNI DEL DOSSO – Occorre prestare la massima attenzione, nella zona di confine tra la Bassa modenese e il Basso mantovano, per la presenza di un grosso cinghiale che ha già aggredito nei giorni scorsi un anziano nel cortile di casa. L’episodio è avvenuto martedì 8 novembre a San Giovanni del Dosso, comune del mantovano che confina con quelli della Bassa modenese di Concordia e Mirandola. L’anziano si trovava nell’aia in compagnia di uno dei suoi cani, quando è stato aggredito da un grosso cinghiale, che si è avventato su di lui, caricandolo e mordendolo. L’uomo si trova ora ricoverato in gravissime condizioni e non è stato ucciso dall’animale solo grazie all’intervento del figlio e del nipote, che, rientrati, dai campi, si sono trovati davanti la scena dell’aggressione e sono riusciti a far scappare l’animale. Dal momento dell’aggressione, le autorità stanno ora monitorando il territorio alla ricerca dell’animale: l’avvertimento per chiunque si imbattesse nel cinghiale è quello di non compiere gesti sconsiderati, ma di contattare immediatamente le autorità.

